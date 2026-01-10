Infos transport en commun : L.T73, T75 et T76 : retards
Perturbation
Ce samedi 10 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T73, T75 et T76 enregistrent des retards indéterminés.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)