Infos transport en commun : L.T73, T75 et T76 : retards

Perturbation

Jusqu'au 10/01/2026 - Cars Région

Ce samedi 10 janvier, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T73, T75 et T76  enregistrent des retards indéterminés.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
