Infos transport en commun : L.T73 : services supprimés les lundi 20 avril et vendredi 12 juin
Perturbation
En raison de travaux de protection contre les chutes de blocs sur la commune des Deux Alpes, les services suivants sont supprimés :
• Le départ de 12h25 de Le Bourg D’Oisans -> Les Deux Alpes.
• Le départ de 12h25 de Les Deux Alpes -> Le Bourg d’Oisans.
Ligne(s) concernée(s)
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T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)