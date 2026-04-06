itinisère

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Date d'impression : 06/04/2026

Infos transport en commun : L.T73 : services supprimés les lundi 20 avril et vendredi 12 juin

Perturbation

Jusqu'au 12/06/2026 - Cars Région

En raison de travaux de protection contre les chutes de blocs sur la commune des Deux Alpes, les services suivants sont supprimés :

• Le départ de 12h25 de Le Bourg D’Oisans -> Les Deux Alpes.

• Le départ de 12h25 de Les Deux Alpes -> Le Bourg d’Oisans.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
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