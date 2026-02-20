itinisère

Infos transport en commun : L.T73 : retard indeterminé

Perturbation

Jusqu'au 20/02/2026 - Cars Région

Ce vendredi 20 février, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T73 partant à 7h10 des Deux Alpes en direction de Bourg d'Oisans enregistre un retard indéterminé, de ce fait la correspondance à 8h10 de Bourg d'Oisans ne pourra pas être assuré.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
