Infos transport en commun : L.T73 : modification service du 8 septembre au 28 novembre
Perturbation
Du 8 septembre au 28 novembre 2025
En raison de coupure de la routeau niveau du tunnel des Commères:
Le départ de 18h05 des Deux -Alpes" Station" est avancé à 17h45 afin de maintenir les correspondances avec les lignes MUR08 et T75.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)