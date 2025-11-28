itinisère

Infos transport en commun : L.T73 : modification service du 8 septembre au 28 novembre

Perturbation

Jusqu'au 28/11/2025 - Cars Région

Du 8 septembre au 28 novembre 2025

En raison de coupure de la routeau niveau du tunnel des Commères:

Le départ de 18h05 des Deux -Alpes" Station" est avancé à 17h45 afin de maintenir les correspondances avec les lignes MUR08 et T75.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
