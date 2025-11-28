Jusqu'au 28/11/2025 - Cars Région

Du 8 septembre au 28 novembre 2025

En raison de coupure de la routeau niveau du tunnel des Commères:

Le départ de 18h05 des Deux -Alpes" Station" est avancé à 17h45 afin de maintenir les correspondances avec les lignes MUR08 et T75.

Merci de votre compréhension