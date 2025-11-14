itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 26/08/2025

Infos transport en commun : L.T73 : horaire avancé du 8 septembre au 14 novembre

Perturbation

Jusqu'au 14/11/2025 - Cars Région

Du 8 septembre au 14 novembre 2025 

En raison de coupure de la route au niveau du tunnel des Commères :

- Le départ de 18h05 des Deux Alpes "Station" est avancé à 17h45 afin de maintenir les correspondances avec les lignes MUR08 et T75.

Merci de votre comprehension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
Voir toutes les infos trafic