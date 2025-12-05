itinisère

Infos transport en commun : L.T73 et T76: retards

Perturbation

Jusqu'au 05/12/2025 - Cars Région

Ce vendredi 5 décembre, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T73 et T76 partant à 19h de Bourg-d'Oisans en direction de Huez et des Deux-Alpes enregistrent des retards d’environ 50 minutes.

Merci de votre compréhension

 


Ligne(s) concernée(s)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
