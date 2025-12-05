Infos transport en commun : L.T73 et T76: retards
Perturbation
Ce vendredi 5 décembre, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T73 et T76 partant à 19h de Bourg-d'Oisans en direction de Huez et des Deux-Alpes enregistrent des retards d’environ 50 minutes.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)