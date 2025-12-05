Jusqu'au 05/12/2025 - Cars Région

Ce vendredi 5 décembre, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T73 et T76 partant à 19h de Bourg-d'Oisans en direction de Huez et des Deux-Alpes enregistrent des retards d’environ 50 minutes.

Merci de votre compréhension



