itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/08/2025

Infos transport en commun : L.T73 : couleurs du car non conformes mercredi 20 août

Perturbation

Jusqu'au 19/08/2025 - Cars Région

Ce mercredi 20 août, les cars de la ligne T73 partant à 11h05 et 18h40 de Grenoble en direction de Les Deux-Alpes et les départs à 7h20 et 14h de Les Deux-Alpes en direction de Grenoble ne seront pas aux couleurs cars Région.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
Voir toutes les infos trafic