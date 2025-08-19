Infos transport en commun : L.T73 : couleurs du car non conformes mercredi 20 août
Perturbation
Ce mercredi 20 août, les cars de la ligne T73 partant à 11h05 et 18h40 de Grenoble en direction de Les Deux-Alpes et les départs à 7h20 et 14h de Les Deux-Alpes en direction de Grenoble ne seront pas aux couleurs cars Région.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)