Ce mercredi 20 août, les cars de la ligne T73 partant à 11h05 et 18h40 de Grenoble en direction de Les Deux-Alpes et les départs à 7h20 et 14h de Les Deux-Alpes en direction de Grenoble ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension