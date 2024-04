Jusqu'au 10/04/2024 - Cars Région

Ce mercredi 10 avril, les cars de la ligne T73 partant à 8h05 et 17h de Bourg d'Oisans en direction de Les Deux Alpes et les départs à 7h10 et 12h25 de Les Deux Alpes en direction de Bourg d'Oisans ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension