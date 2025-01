Jusqu'au 08/01/2025 - Cars Région

Ce mercredi 08 janvier - Les cars de la ligne T73 départs 07h45 et 17h00 des Deux Alpes en direction de Bourg d'Oisans et départs 17h00 et 19h00 de Bourg d'Oisans en direction des Deux Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension.