Jusqu'au 08/12/2025 - Cars Région

Certains car de la ligne T73 ne seront pas aux couleurs cars Région.

Ci-dessous le tableau des départs concernés :

Origine Destination Arrêt de destination Départ Arrivée Qualification LES DEUX ALPES GRENOBLE GARE ROUTIERE 05:45 07:40 Retard prévu de 1 min LES DEUX ALPES LE BOURG-D'OISANS HALTE ROUTIERE 07:45 08:30 Retard prévu de 1 min LE BOURG-D'OISANS LES DEUX ALPES STATION - AGENCE CARS REGION VFD 12:25 13:08 Retard prévu de 1 min LE BOURG-D'OISANS LES DEUX ALPES STATION - AGENCE CARS REGION VFD 17:00 17:43 Retard prévu de 1 min

Merci de votre compréhension