Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conformes lundi 8 décembre
Perturbation
Certains car de la ligne T73 ne seront pas aux couleurs cars Région.
Ci-dessous le tableau des départs concernés :
|Origine
|Destination
|Arrêt de destination
|Départ
|Arrivée
|Qualification
|LES DEUX ALPES
|GRENOBLE
|GARE ROUTIERE
|05:45
|07:40
|Retard prévu de 1 min
|LES DEUX ALPES
|LE BOURG-D'OISANS
|HALTE ROUTIERE
|07:45
|08:30
|Retard prévu de 1 min
|LE BOURG-D'OISANS
|LES DEUX ALPES
|STATION - AGENCE CARS REGION VFD
|12:25
|13:08
|Retard prévu de 1 min
|LE BOURG-D'OISANS
|LES DEUX ALPES
|STATION - AGENCE CARS REGION VFD
|17:00
|17:43
|Retard prévu de 1 min
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)