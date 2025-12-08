itinisère

Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conformes lundi 8 décembre

Perturbation

Jusqu'au 08/12/2025 - Cars Région

Certains car de la ligne T73 ne seront pas aux couleurs cars Région.

Ci-dessous le tableau des départs concernés :

 

 

OrigineDestinationArrêt de destinationDépartArrivéeQualification
LES DEUX ALPES GRENOBLE GARE ROUTIERE 05:45 07:40 Retard prévu de 1 min
LES DEUX ALPES LE BOURG-D'OISANS HALTE ROUTIERE 07:45 08:30 Retard prévu de 1 min
LE BOURG-D'OISANS LES DEUX ALPES STATION - AGENCE CARS REGION VFD 12:25 13:08 Retard prévu de 1 min
LE BOURG-D'OISANS LES DEUX ALPES STATION - AGENCE CARS REGION VFD 17:00 17:43 Retard prévu de 1 min

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
