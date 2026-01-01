Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conformes lundi 19 janvier
Perturbation
Ce lundi 19 janvier, les cars de la ligne T73 partant à 17h00 de Les Deux-Alpes en direction de Le Bourg d'Oisans et à 19h00 de Le Bourg d'Oisans en direction de Les Deux-Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)