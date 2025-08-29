Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conformes du jeudi 28 au vendredi 29 août
Perturbation
Du jeudi 28 au vendredi 29 août, les cars de la ligne T73 partants à 14h00 de Les Deux Alpes en dir. de Grenoble et à 18h40 de Grenoble en dir. de Les Deux Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)