Jusqu'au 29/08/2025 - Cars Région

Du jeudi 28 au vendredi 29 août, les cars de la ligne T73 partants à 14h00 de Les Deux Alpes en dir. de Grenoble et à 18h40 de Grenoble en dir. de Les Deux Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension.