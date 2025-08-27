itinisère

Date d'impression : 25/08/2025

Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conforme mardi 26 et mercredi 27 août

Perturbation

Jusqu'au 27/08/2025 - Cars Région

Ce mardi 26 et mercredi 27 août, les cars de la ligne T73 partant à 7h20 et 16h de Les Deux-Alpes en direction de Grenoble et les départs à 11h05 et 18h40 de Grenoble en direction  de Les Deux-Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.  

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
