Jusqu'au 27/08/2025 - Cars Région

Ce mardi 26 et mercredi 27 août, les cars de la ligne T73 partant à 7h20 et 16h de Les Deux-Alpes en direction de Grenoble et les départs à 11h05 et 18h40 de Grenoble en direction de Les Deux-Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension