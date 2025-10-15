itinisère

Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conforme le 15 octobre

Perturbation

Jusqu'au 15/10/2025 - Cars Région

Ce mercredi 15 octobre - Les cars de la ligne T73 partant à 7h45 et 17h des Deux Alpes en direction de Bourg d'Oisans et les départs à 12h25 et 19h de Bourg d'Oisans en direction des Deux Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
