Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conforme le 15 octobre
Perturbation
Ce mercredi 15 octobre - Les cars de la ligne T73 partant à 7h45 et 17h des Deux Alpes en direction de Bourg d'Oisans et les départs à 12h25 et 19h de Bourg d'Oisans en direction des Deux Alpes ne seront pas aux couleurs cars Région.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)