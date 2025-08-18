Jusqu'au 18/08/2025 - Cars Région

Le vendredi, samedi, dimanche et lundi 18 août, les cars de la ligne T73, départ à 16h de Grenoble en direction des Deux Alpes et départ à 18h00 des Deux Alpes en direction de Grenoble ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension