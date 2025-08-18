Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conforme le 15, 16, 17 et 18 août
Perturbation
Le vendredi, samedi, dimanche et lundi 18 août, les cars de la ligne T73, départ à 16h de Grenoble en direction des Deux Alpes et départ à 18h00 des Deux Alpes en direction de Grenoble ne seront pas aux couleurs cars Région.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)