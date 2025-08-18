itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 14/08/2025

Infos transport en commun : L.T73 : couleurs des cars non conforme le 15, 16, 17 et 18 août

Perturbation

Jusqu'au 18/08/2025 - Cars Région

Le vendredi, samedi, dimanche et lundi 18 août, les cars de la ligne T73, départ à 16h de Grenoble en direction des Deux Alpes et départ à 18h00 des Deux Alpes en direction de Grenoble ne seront pas aux couleurs cars Région.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
