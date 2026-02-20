itinisère

Infos transport en commun : L.T73: arrêts "Agence cars Région" et "Palais des Sports" non desservis

Neige

- Cars Région

En raison de fortes chutes de neige, les arrêts "Agence cars Région VFD" et "Palais des Sports" ne sont pas desservis juqsu'au samedi 21 février inclus.

Merci de votre compréhension 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    • Station - Agence Cars Région VFD DEUX ALPES (LES)
    • Station - Palais des Sports DEUX ALPES (LES)
    vers DEUX ALPES (LES)
    • Station - Palais des Sports DEUX ALPES (LES)
    • Station - Agence Cars Région VFD DEUX ALPES (LES)
