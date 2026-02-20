Infos transport en commun : L.T73: arrêts "Agence cars Région" et "Palais des Sports" non desservis
Neige
En raison de fortes chutes de neige, les arrêts "Agence cars Région VFD" et "Palais des Sports" ne sont pas desservis juqsu'au samedi 21 février inclus.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
- Station - Agence Cars Région VFD DEUX ALPES (LES)
- Station - Palais des Sports DEUX ALPES (LES)
