Infos transport en commun : L.T71: couleurs des cars non conformes mercredi 11 mars
Perturbation
Certains cars de la ligne T71 ne seront pas aux couleurs cars Région.
Ci-dessous les départs concernés :
- Départ à 7h23 d'Allemond en direction de Bourg-d'Oisans.
- Départ à 17h45 de Bourg-d'Oisans en direction de Vaujany.
- Départ à 18h05 de Bourg-d'Oisans en direction d'Allemond.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers ALLEMOND / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)