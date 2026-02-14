Infos transport en commun : L.T70, T71, T73, T75, T76 : retards indéterminés
Perturbation
Ce samedi 14 février, en raison d'une circulation très difficile entre Vizille et l'Oisans, les lignes T70, T71, T73, T75 et T76 sont en retard indéterminé (jusqu'à 1h de retard).
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers ALLEMOND / VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Régionvers VAUJANY
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers HUEZ
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Régionvers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
vers DEUX ALPES (LES)