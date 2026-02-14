itinisère

Infos transport en commun : L.T70, T71, T73, T75, T76 : retards indéterminés

Perturbation

Jusqu'au 14/02/2026 - Cars Région

Ce samedi 14 février, en raison d'une circulation très difficile entre Vizille et l'Oisans, les lignes T70, T71, T73, T75 et T76 sont en retard indéterminé (jusqu'à 1h de retard).

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T71 BOURG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers ALLEMOND / VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T70 (TAD T71) BRG D'OISANS-ALLEMONT-VAUJANY Cars Région

    vers VAUJANY
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T76 L'ALPE D'HUEZ-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers HUEZ
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T73 LES DEUX ALPES-BOURG D'OISANS-GRENOBLE Cars Région

    vers BOURG D'OISANS (LE) / FRENEY D'OISANS (LE) / GRENOBLE
    vers DEUX ALPES (LES)
