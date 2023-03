Jusqu'au 16/04/2023 - Cars Région

Du lundi 27 février au dimanche 16 avril 2023

Pendant la période de fonctionnement des navettes Oisans et Vaujany, les services suivants ne seront pas assurés.

Du lundi au vendredi :

Départ 8h00 de Bourg d’Oisans direction Vaujany

Départ 17h30 de Vaujany direction Bourg d’Oisans

Le samedi, dimanche et jours fériés :

Départ 8h10 de Bourg d’Oisans direction Vaujany

Départ 11h55 de Bourg d’Oisans direction Vaujany

Départ 8h15 de Vaujany direction Bourg d’Oisans

Départ 10h10 de Vaujany direction Bourg d’Oisans.

Plus d’information sur les horaires des navettes Oisans et Vaujany sur le site oisans.com et vaujany.com.

Merci de votre compréhension