Jusqu'au 07/07/2024 - Cars Région

Les samedi 06 et dimanche 07 juillet 2024

Plusieurs arrêts non desservis à Autrans-Méaudre-en-Vercors et Villard-de-Lans

En raison de l'organisation de la "Foire Bio" sur la commune de Autrans-Méaudre-en-Vercors, les arrêts "Méaudre Place" et "Les Morets" à Autrans-Méaudre-en-Vercors ainsi que les arrêts "Les Gorges", "Les Jarrands" et "Charpichon" à Villard-de-Lans ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Méaudre Piscine" à Autrans-Méaudre-en-Vercors ou "Font Noire" à Villard-de-Lans.

Aussi, des retards sont à prévoir.

Merci de votre compréhension