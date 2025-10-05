Infos transport en commun : L.T65 : arrêts non desservis dimanche 5 octobre
Perturbation
Dimanche 5 octobre 2025
En raison de l’organisation de la manifestation sportive l’Ekiden sur la commune de Grenoble, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Cité Internationale » à Grenoble, « Louis Maisonnat » à Fontaine, « Aristide Bergès » et « Bouchayer-Hôtel de Ville" à Seyssinet-Pariset ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble, "Fauconnière" (en direction de Grenoble) et "Murailles" (en direction de Lans-en-Vercors) à Seyssinet-Pariset.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
- BOUCHAYER-HOTEL DE VILLE SEYSSINET PARISET
- ARISTIDE BERGES SEYSSINET PARISET
- LOUIS MAISONNAT FONTAINE
- CITE INTERNATIONALE GRENOBLE
