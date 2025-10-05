itinisère

Infos transport en commun : L.T65 : arrêts non desservis dimanche 5 octobre

Perturbation

Jusqu'au 05/10/2025 - Cars Région

Dimanche 5 octobre 2025

En raison de l’organisation de la manifestation sportive l’Ekiden sur la commune de Grenoble, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Cité Internationale » à Grenoble, « Louis Maisonnat » à Fontaine, « Aristide Bergès » et « Bouchayer-Hôtel de Ville" à Seyssinet-Pariset ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble, "Fauconnière" (en direction de Grenoble) et "Murailles" (en direction de Lans-en-Vercors) à Seyssinet-Pariset.

 

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • BOUCHAYER-HOTEL DE VILLE SEYSSINET PARISET
    • ARISTIDE BERGES SEYSSINET PARISET
    • LOUIS MAISONNAT FONTAINE
    • CITE INTERNATIONALE GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
    • CITE INTERNATIONALE GRENOBLE
    • LOUIS MAISONNAT FONTAINE
    • ARISTIDE BERGES SEYSSINET PARISET
    • BOUCHAYER-HOTEL DE VILLE SEYSSINET PARISET
