Jusqu'au 05/10/2025 - Cars Région

Dimanche 5 octobre 2025

En raison de l’organisation de la manifestation sportive l’Ekiden sur la commune de Grenoble, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Cité Internationale » à Grenoble, « Louis Maisonnat » à Fontaine, « Aristide Bergès » et « Bouchayer-Hôtel de Ville" à Seyssinet-Pariset ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble, "Fauconnière" (en direction de Grenoble) et "Murailles" (en direction de Lans-en-Vercors) à Seyssinet-Pariset.

Merci de votre compréhension