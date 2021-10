Jusqu'au 10/10/2021 - Cars Région

Dimanche 10 octobre 2021

Jusqu'à 17h00

Arrêts " Bouchayer-Hôtel de Ville" et "Aristide Bergès" à Seyssinet-Pariset, "Louis Maisonnat" à Fontaine et "Cité internationale" à Grenoble

Non desservis

En raison de l'organisation du 12ème Grenoble Ekiden, les arrêts " Bouchayer-Hôtel de Ville" et "Aristide Bergès" à Seyssinet-Pariset, "Louis Maisonnat" à Fontaine et "Cité internationale" à Grenoble ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter sur l'arrêt "Gare Routière" à Grenoble.

Merci de votre compréhension