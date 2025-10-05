Jusqu'au 05/10/2025 - Cars Région

Dimanche 5 octobre 2025

En raison de l’organisation de la manifestation sportive l’Ekiden sur la commune de Grenoble, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Durand Savoyat », « Marie-Louise Paris CEA », « Oxford » et « Martyrs Résistance » à Grenoble ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble ou « La Poya » à Fontaine.

Merci de votre compréhension