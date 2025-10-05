Infos transport en commun : L.T64 : arrêts non desservis dimanche 5 octobre
Perturbation
Dimanche 5 octobre 2025
En raison de l’organisation de la manifestation sportive l’Ekiden sur la commune de Grenoble, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Durand Savoyat », « Marie-Louise Paris CEA », « Oxford » et « Martyrs Résistance » à Grenoble ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble ou « La Poya » à Fontaine.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Régionvers GRENOBLE
- MARTYRS - RESISTANCE GRENOBLE
- OXFORD (TRAM) GRENOBLE
- MARIE-LOUISE PARIS - CEA GRENOBLE
- DURAND SAVOYAT GRENOBLE
