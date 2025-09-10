Jusqu'au 10/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 10 septembre, en raison du mouvement de Grève et des blocages des routes la lignes fera son départ et terminus à l'arrêt "Palluel" au Fontanil Cornillon.

Les arrêts après "Paraboot" à St Jean de Moirans ne seront pas desservis. report à l'arrêt "Palluel" exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension.