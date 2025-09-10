Infos transport en commun : L.T62 : changement de terminus et arrêts non desservis
Perturbation
Ce mercredi 10 septembre, en raison du mouvement de Grève et des blocages des routes la lignes fera son départ et terminus à l'arrêt "Palluel" au Fontanil Cornillon.
Les arrêts après "Paraboot" à St Jean de Moirans ne seront pas desservis. report à l'arrêt "Palluel" exceptionnellement desservi.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT MARCELLIN