Infos transport en commun : L.T62 : changement de terminus et arrêts non desservis

Perturbation

Jusqu'au 10/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 10 septembre, en raison du mouvement de Grève et des blocages des routes la lignes fera son départ et terminus à l'arrêt "Palluel" au Fontanil Cornillon.
Les arrêts après "Paraboot" à St Jean de Moirans  ne seront pas desservis. report à l'arrêt "Palluel" exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT MARCELLIN
