Infos transport en commun : L.T62 : arrêts non desservis le vendredi 31 octobre
Perturbation
Le vendredi 31 octobre 2025 à partir de 16h30
En raison d'une manifestation sur la commune de Moirans, des fermetures de routes entraîneront des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts "Place du 8 Mai 1945" et "Parc de la Grille" ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts "Saint Jacques" ou "Chorot Pompiers", à partir de 16h30.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT MARCELLIN