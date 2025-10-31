Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Le vendredi 31 octobre 2025 à partir de 16h30

En raison d'une manifestation sur la commune de Moirans, des fermetures de routes entraîneront des perturbations sur le réseau cars Région.

Les arrêts "Place du 8 Mai 1945" et "Parc de la Grille" ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts "Saint Jacques" ou "Chorot Pompiers", à partir de 16h30.

Merci de votre compréhension