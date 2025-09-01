Jusqu'au 01/09/2025 - Cars Région

Du vendredi 29 août 2025 18h30 au lundi 1er septembre 2025 fin de service

Arrêt "Mairie" non desservi et arrêt "Croix de Perpignan" déplacé

Du vendredi 29 août 18h30 au lundi 1er septembre 2025 fin de service, en raison de la fête de la Rosière sur la commune de Vinay l'arrêt "Mairie" ne sera pas desservi.

Merci de vous reporter sur les arrêts "Piscine" ou "Croix Perpignan Gare" à Vinay.

Attention, l'arrêt "Croix de Perpignan" est déplacé de quelques mètres au niveau du garage Citroën, après le rond-point en direction de l'Albenc.

Merci de votre compréhension