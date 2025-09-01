Infos transport en commun : L.T62 : arrêt "Mairie" à Vinay non desservi du 29 août au 1er septembre
Perturbation
Du vendredi 29 août 2025 18h30 au lundi 1er septembre 2025 fin de service
Arrêt "Mairie" non desservi et arrêt "Croix de Perpignan" déplacé
Du vendredi 29 août 18h30 au lundi 1er septembre 2025 fin de service, en raison de la fête de la Rosière sur la commune de Vinay l'arrêt "Mairie" ne sera pas desservi.
Merci de vous reporter sur les arrêts "Piscine" ou "Croix Perpignan Gare" à Vinay.
Attention, l'arrêt "Croix de Perpignan" est déplacé de quelques mètres au niveau du garage Citroën, après le rond-point en direction de l'Albenc.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT MARCELLIN