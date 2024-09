Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès le vendredi 13 septembre 2024

Services des internes du collège de Ponten-Royans (lundi matin et vendredi soir)

Au vu des conditions de circulation, le car en provenance et à destination du collège Raymond Guelen de Pont-en-Royans empruntera l’autoroute entre Vinay et Saint-Quentin-surIsère.

Les arrêts « Route de Saint-Gervais » et « Route de Rovon » ne sont plus desservis. L’arrêt le plus proche est « Pont-de-Trellins » à Cognins-LesGorges avec un passage à 8h01 le lundi matin et 17h43 le vendredi soir.

Merci de votre compréhension