Jusqu'au 31/12/2023 - Cars Région

Attention modification

Dès mercredi 20 septembre 2023

En raison de sureffectifs, les horaires de la ligne T56 sont modifiés le matin en direction de Voiron.

La desserte des arrêts d'Apprieu est reportée sur la ligne VOI07 aux horaires suivants :

Pour rejoindre le lycée Ferdinand Buisson pour les usagers descendant à Brameret à Voiron, correspondance possible à l'arrêt "Gendarmerie" à Voiron avec la ligne 1 à 7h34 et 7h49 direction St-Jean-de-Moirans à et avec la ligne E à 7h35 direction Voiron "Edgar Kofler".

Merci de votre compréhension.