Infos transport en commun : L.T53 : retard

Perturbation

Jusqu'au 18/11/2025 - Cars Région

Ce lundi 17 novembre, suite à un incident, le car de la ligne T53 partant à 17h30 de Le Péage-de-Roussillon en direction de Moissieu-sur-Dolon enregistre un retard d’environ 15 minutes.

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
