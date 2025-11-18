Infos transport en commun : L.T53 : retard
Perturbation
Ce lundi 17 novembre, suite à un incident, le car de la ligne T53 partant à 17h30 de Le Péage-de-Roussillon en direction de Moissieu-sur-Dolon enregistre un retard d’environ 15 minutes.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY