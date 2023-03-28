Infos transport en commun : L.T53, PBOUA, PSRSA, PVSAA, ROU01, ROU03, ROU04 et ROU05 : retards
Perturbation
Ce mardi 28 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T53, PBOUA, PSRSA, PVSAA, ROU01, ROU03, ROU04 et ROU05 enregistrent un retard indéterminé.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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PSRSA PRIMAIRE LA CHAPELLE-ST ROMAIN DE SURIEU Cars Régionvers SAINT ROMAIN DE SURIEU
vers CHAPELLE DE SURIEU (LA)
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ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
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PVSAA PRIMAIRE VILLE SOUS ANJOU Cars Régionvers VILLE SOUS ANJOU
vers ROUSSILLON
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PBOUA PRIMAIRE BOUGE CHAMBALUD Cars Régionvers BOUGE CHAMBALUD
vers BOUGE CHAMBALUD
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ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU
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ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU
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ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Régionvers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
vers CHONAS L'AMBALLAN / REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM
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T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY