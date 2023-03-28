itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 28/03/2023

Infos transport en commun : L.T53, PBOUA, PSRSA, PVSAA, ROU01, ROU03, ROU04 et ROU05 : retards

Perturbation

Jusqu'au 28/03/2023 - Cars Région

Ce mardi 28 mars, en raison d’une circulation difficile, les cars des lignes T53, PBOUA, PSRSA, PVSAA, ROU01, ROU03, ROU04 et ROU05  enregistrent un retard indéterminé.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PSRSA PRIMAIRE LA CHAPELLE-ST ROMAIN DE SURIEU Cars Région

    vers SAINT ROMAIN DE SURIEU
    vers CHAPELLE DE SURIEU (LA)

  • Car ROU03 SONNAY-AGNIN-SALAISE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers BOUGE CHAMBALUD / CHANAS / SALAISE SUR SANNE / SONNAY

  • Car PVSAA PRIMAIRE VILLE SOUS ANJOU Cars Région

    vers VILLE SOUS ANJOU
    vers ROUSSILLON

  • Car PBOUA PRIMAIRE BOUGE CHAMBALUD Cars Région

    vers BOUGE CHAMBALUD
    vers BOUGE CHAMBALUD

  • Car ROU01 LA CHAPELLE-ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SALAISE SUR SANNE
    vers ASSIEU / CHAPELLE DE SURIEU (LA) / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU05 MONSTEROUX-ASSIEU-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers ASSIEU / AUBERIVES SUR VAREZE / CHEYSSIEU / CLONAS SUR VAREZE / MONSTEROUX MILIEU / ROUSSILLON / VILLE SOUS ANJOU

  • Car ROU04 REVENTIN-ST CLAIR-ST MAURICE-ROUSSILLON Cars Région

    vers ROUSSILLON / SAINT MAURICE L'EXIL
    vers CHONAS L'AMBALLAN / REVENTIN VAUGRIS / ROCHES DE CONDRIEU (LES) / SAINT CLAIR DU RHONE / SAINT MAURICE L'EXIL / SAINT PRIM

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
Voir toutes les infos trafic