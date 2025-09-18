itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 16/09/2025

Infos transport en commun : L.T53 : départs non effectués jeudi 18 septembre

Perturbation

Jusqu'au 18/09/2025 - Cars Région

Ce jeudi septembre, en raison d'un mouvement social, certains cars de la ligne T53 ne seront pas effectués.

Ci-dessous le tableau des départs supprimés :

t53-departs-non-effectues-jeudi-18-septembre.png

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Région

    vers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
    vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY
Voir toutes les infos trafic