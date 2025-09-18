Infos transport en commun : L.T53 : départs non effectués jeudi 18 septembre
Perturbation
Ce jeudi septembre, en raison d'un mouvement social, certains cars de la ligne T53 ne seront pas effectués.
Ci-dessous le tableau des départs supprimés :
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T53 BEAUREPAIRE-PEAGE DE ROUSSILLON Cars Régionvers PEAGE DE ROUSSILLON (LE) / SAINT MAURICE L'EXIL / SALAISE SUR SANNE
vers AGNIN / BEAUREPAIRE / MOISSIEU SUR DOLON / PACT / ROUSSILLON / SALAISE SUR SANNE / SONNAY