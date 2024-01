Jusqu'au 26/01/2024 - Cars Région

Ce vendredi 26 janvier, en raison de la manifestation des agriculteurs et du blocage de la circulation sur les commune de Vienne et de Estrablin, la ligne T52 ne desservira pas les arrêts " Place de la st Vincent ", "Les 4 vents", "Berardier Place", "Les Celestes", "Nicolas Chorier" , "Lycée Fitzerald" , "Jeu de Paume",

"Nouvelle Gare Routière", "Le Trente" ,"Lycée Galilée" et "Collège de l'Isle".

Merci de votre compréhenison