Jusqu'au 16/05/2024 - Cars Région

Les 15 et 16 mai 2024

Arrêt "Place du Château" à Le Grand-Lemps

Non desservi entre 09h10 et 17h30

Uniquement dans le sens La Côte-Saint-André➔Voiron

En raison de la fermeture de la rue de La République sur la commune du Grand-Lemps, l'arrêt "Place du Château" ne sera pas desservi, entre 09h10 et 17h30 uniquement dans le sens La Côte-SaintAndré➔Voiron.

Merci de vous reporter à l'arrêt "Avenue de l'Europe" au GrandLemps, exceptionnellement desservi sur la ligne T51.