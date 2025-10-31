Infos transport en commun : L.T51, T56 : arrêt non desservi du 20 au 31 octobre
Perturbation
Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2025
En raison de la mise en place d’un échafaudage à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Lamartine à Le Grand-Lemps, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
L’arrêt « Place du château » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare SNCF », exceptionnellement desservi pour la ligne T51.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers COTE SAINT ANDRE (LA)