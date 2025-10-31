itinisère

Infos transport en commun : L.T51, T56 : arrêt non desservi du 20 au 31 octobre

Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2025

En raison de la mise en place d’un échafaudage à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Lamartine à Le Grand-Lemps, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Place du château » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare SNCF », exceptionnellement desservi pour la ligne T51.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T56 LA COTE ST ANDRE-APPRIEU-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
