Jusqu'au 31/10/2025 - Cars Région

Du lundi 20 octobre au vendredi 31 octobre 2025

En raison de la mise en place d’un échafaudage à l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Lamartine à Le Grand-Lemps, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

L’arrêt « Place du château » ne pourra être desservi et sera reporté à l’arrêt « Gare SNCF », exceptionnellement desservi pour la ligne T51.

Merci de votre compréhension