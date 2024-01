Jusqu'au 26/01/2024 - Cars Région

Ce vendredi 26 janvier, suite à une circulation difficile, les cars des lignes T50, T51 et X08 enregistrent des retards indéterminés et les départs et terminus se feront à Palluel en raison de l'A48 toujours fermée entre Voiron et Rives.

Merci de votre compréhension.