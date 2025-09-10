itinisère

Infos transport en commun : L.T50, T51, X08 : changement de terminus

Perturbation

Jusqu'au 10/09/2025 - Cars Région

Ce mercredi 10 septembre, en raison de la manifestation en cours, le terminus des lignes T50, T51 et X08 se font au terminus du tram E "Palluel" à Fontanil-Cornillon jusqu’à nouvel ordre.

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
