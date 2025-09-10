Infos transport en commun : L.T50, T51, X08 : changement de terminus
Perturbation
Ce mercredi 10 septembre, en raison de la manifestation en cours, le terminus des lignes T50, T51 et X08 se font au terminus du tram E "Palluel" à Fontanil-Cornillon jusqu’à nouvel ordre.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
X08 EXPRESS BEAUREPAIRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T51 LA COTE ST ANDRE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers COTE SAINT ANDRE (LA)
-
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX