Infos transport en commun : L.T50 et T55 : arrêts non desservi du jeudi 11 au lundi 15 septembre inclus

Perturbation

Jusqu'au 15/09/2025 - Cars Région

Du jeudi 11 septembre au lundi 15 septembre 2025 inclus
Arrêts « Champ de Foire » et « Croix Saint Georges » non desservis

En raison de la foire de Beaucroissant, la route départementale 519A sera fermée à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

  • Les arrêts « Champ de Foire » et « Croix Saint Georges » ne pourront pas être desservis.
  • Ils seront reportés à l'arrêt provisoire « Pont De Champ » situé sur la RD1085, comme indiqué ci-dessous :

arret-provisoire.png

 

Merci de votre compréhension.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • CROIX ST GEORGES BEAUCROISSANT
    • CHAMP DE FOIRE BEAUCROISSANT
    vers BEAUREPAIRE / SAINT ETIENNE DE ST GEOIRS / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
    • CHAMP DE FOIRE BEAUCROISSANT
    • CROIX ST GEORGES BEAUCROISSANT

  • Car T55 LA COTE ST ANDRE-RIVES-VOIRON Cars Région

    vers COTE SAINT ANDRE (LA) / VOIRON
    • CROIX ST GEORGES BEAUCROISSANT
    • CHAMP DE FOIRE BEAUCROISSANT
    vers COTE SAINT ANDRE (LA)
    • CHAMP DE FOIRE BEAUCROISSANT
    • CROIX ST GEORGES BEAUCROISSANT
