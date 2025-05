Jusqu'au 08/05/2025 - Cars Région

Ce jeudi 8 mai, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T50 partant à 17h25 de Grenoble en direction de Beaurepaire et le départ à 19h15 de Beaurepaire en direction de Grenoble, ne desserviront pas les arrêts "Eglise" et "Le Pont Rouge" à St-Barthélémy et "Le Content" à Penol.

Merci de votre compréhension