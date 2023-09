Jusqu'au 09/09/2023 - Cars Région

Le samedi 09 septembre 2023

De 07h00 à 15h00

Communes des villages du Bord du lac non desservis. En raison de l'organisation d'une course cycliste sur la commune de Charavines, les communes de Charavines et Les Villages du Lac de Paladru ne seront pas desservis.

Merci de vous reporter aux arrêts "Bonpertuis" à Apprieu ou "Eglise" à Montferrat.

Merci de votre compréhension.