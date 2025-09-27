Jusqu'au 27/09/2025 - Cars Région

Samedi 27 septembre

En raison de l’organisation de la Fête du vélo en Isère, les arrêts des communes de Paladru et des Villages du lac de Paladru ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Stade » des Villages du lac de Paladru ou l'arrêt « Charavines Gare », route d’Oyeu à Charavines, exceptionnellement desservi ce jour-là.

Merci de votre compréhension.