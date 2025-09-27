Infos transport en commun : L.T43 : arrêts non desservis samedi 27 septembre
Perturbation
Samedi 27 septembre
En raison de l’organisation de la Fête du vélo en Isère, les arrêts des communes de Paladru et des Villages du lac de Paladru ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Stade » des Villages du lac de Paladru ou l'arrêt « Charavines Gare », route d’Oyeu à Charavines, exceptionnellement desservi ce jour-là.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Régionvers VOIRON
vers LES ABRETS