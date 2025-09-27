itinisère

Infos transport en commun : L.T43 : arrêts non desservis samedi 27 septembre

Perturbation

Jusqu'au 27/09/2025 - Cars Région

Samedi 27 septembre

En raison de l’organisation de la Fête du vélo en Isère, les arrêts des communes de Paladru et des Villages du lac de Paladru ne seront pas desservis et seront reportés à l’arrêt « Stade » des Villages du lac de Paladru ou l'arrêt « Charavines Gare », route d’Oyeu à Charavines, exceptionnellement desservi ce jour-là.

 

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T43 LES ABRETS-VOIRON Cars Région

    vers VOIRON
    vers LES ABRETS
