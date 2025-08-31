Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès lundi 12 mai 2025

En raison d’une modification apportée au plan de circulation, les cars ne pourront plus circuler dans l’hypercentre de la commune de Pont-de-Beauvoisin.

Aussi, l’arrêt Centre est supprimé et remplacé par la desserte de l’arrêt Eglise aux mêmes horaires.

Merci de votre compréhension.