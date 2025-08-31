itinisère

Infos transport en commun : L.T42 et PBE16 : arrêt supprimé et remplacé dès lundi 12 mai

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2025 - Cars Région

Dès lundi 12 mai 2025

En raison d’une modification apportée au plan de circulation, les cars ne pourront plus circuler dans l’hypercentre de la commune de Pont-de-Beauvoisin.

Aussi, l’arrêt Centre est supprimé et remplacé par la desserte de l’arrêt Eglise aux mêmes horaires.

capture-d-e-cran-2025-05-05-a-16-16-22.png

Merci de votre compréhension.

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car PBE16 ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers PONT DE BEAUVOISIN / ST BUEIL / ST GEOIRE EN VALDAINE / ST SULPICE DES RIVOIRES

  • Car T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Région

    vers PONT DE BEAUVOISIN
    vers VOIRON
