Infos transport en commun : L.T42 et PBE16 : arrêt supprimé et remplacé dès lundi 12 mai
Perturbation
Dès lundi 12 mai 2025
En raison d’une modification apportée au plan de circulation, les cars ne pourront plus circuler dans l’hypercentre de la commune de Pont-de-Beauvoisin.
Aussi, l’arrêt Centre est supprimé et remplacé par la desserte de l’arrêt Eglise aux mêmes horaires.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
PBE16 ST GEOIRE EN VALDAINE-PONT DE BEAUVOISIN Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers PONT DE BEAUVOISIN / ST BUEIL / ST GEOIRE EN VALDAINE / ST SULPICE DES RIVOIRES
T42 PONT DE BEAUVOISIN-VOIRON Cars Régionvers PONT DE BEAUVOISIN
vers VOIRON