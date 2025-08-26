Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Ce mardi 26 août, sur la ligne T41, en raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, le départ de 16h20 de Voiron en direction de Chambéry se fera exceptionnellement à l'arrêt "Collège Plan Menu" à Coublevie. Les arrêts "Gare Routière Nord", "Edgar Kofler" et "Parking Plan Menu" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension