Infos transport en commun : L.T41 : arrêts non desservis lundi 12 janvier de 8h30 à 12h30
Perturbation
Lundi 12 janvier 2026 de 8h30 à 12h30
En raison de la fermeture de la rue Jean-Jacques Rousseau sur la commune des Echelles pour travaux, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Le Cotterg », « Place » au Echelles et « Le village » à Entre-Deux-Guiers ne pourrons pas être desservi et seront reportés à l’arrêt « Collège saint-Bruno » à Entre-Deux-Guiers, exceptionnellement desservi.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
- Le Village ENTRE DEUX GUIERS
- Place ECHELLES (LES)
- Le Cotterg ECHELLES (LES)
