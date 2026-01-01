itinisère

Infos transport en commun : L.T41 : arrêts non desservis lundi 12 janvier de 8h30 à 12h30

Perturbation

Jusqu'au 12/01/2026 - Cars Région

Lundi 12 janvier 2026 de 8h30 à 12h30

En raison de la fermeture de la rue Jean-Jacques Rousseau sur la commune des Echelles pour travaux, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Le Cotterg », « Place » au Echelles et « Le village » à Entre-Deux-Guiers ne pourrons pas être desservi et seront reportés à l’arrêt « Collège saint-Bruno » à Entre-Deux-Guiers, exceptionnellement desservi.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
    • Le Village ENTRE DEUX GUIERS
    • Place ECHELLES (LES)
    • Le Cotterg ECHELLES (LES)
    vers VOIRON
    • Le Cotterg ECHELLES (LES)
    • Place ECHELLES (LES)
    • Le Village ENTRE DEUX GUIERS
