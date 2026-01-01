Jusqu'au 12/01/2026 - Cars Région

Lundi 12 janvier 2026 de 8h30 à 12h30

En raison de la fermeture de la rue Jean-Jacques Rousseau sur la commune des Echelles pour travaux, des perturbations sont à prévoir sur le réseau cars Région.

Les arrêts « Le Cotterg », « Place » au Echelles et « Le village » à Entre-Deux-Guiers ne pourrons pas être desservi et seront reportés à l’arrêt « Collège saint-Bruno » à Entre-Deux-Guiers, exceptionnellement desservi.

Merci de votre compréhension