Infos transport en commun : L.T41 : arrêt "Général Leclerc" à Voiron non desservi mardi 26 août
Perturbation
Le mardi 26 août 2025
Plusieurs arrêts non desservis
En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, l'arrêt "Général Leclerc" ne sera pas desservi. Merci de vous reporter sur l'arrêt "Gare Routière Nord" à Voiron.
Aussi, le départ de 16h20 de Voiron en direction de Chambéry se fera exceptionnellement à l'arrêt "Collège Plan Menu" à Coublevie. Les arrêts "Gare Routière Nord", "Edgar Kofler" et "Parking Plan Menu" ne seront pas desservis.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
-
T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT LAURENT DU PONT
vers VOIRON