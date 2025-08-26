Jusqu'au 26/08/2025 - Cars Région

Le mardi 26 août 2025

Plusieurs arrêts non desservis

En raison de l'arrivée de la 4ème étape du Tour d'Espagne "La Vuelta" sur la commune de Voiron, l'arrêt "Général Leclerc" ne sera pas desservi. Merci de vous reporter sur l'arrêt "Gare Routière Nord" à Voiron.

Aussi, le départ de 16h20 de Voiron en direction de Chambéry se fera exceptionnellement à l'arrêt "Collège Plan Menu" à Coublevie. Les arrêts "Gare Routière Nord", "Edgar Kofler" et "Parking Plan Menu" ne seront pas desservis.

Merci de votre compréhension