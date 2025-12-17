itinisère

Date d'impression : 17/12/2025

Infos transport en commun : L.T40, T50, T62, T64, T65, T75, T90, T91 : perturbations à prévoir dès 17h

Perturbation

Jusqu'au 17/12/2025 - Cars Région

Ce mercredi 17 décembre à partir de 17h, en raison d'une manifestation, des perturbations sont à prévoir sur les lignes T40, T50, T62, T64, T65, T75, T90 et T91.

Merci de votre compréhension.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS

  • Car T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers CORRENCON EN VERCORS / VILLARD DE LANS

  • Car T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)

  • Car T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE / VIZILLE
    vers BOURG D'OISANS (LE)

  • Car T91 GRENOBLE-GAP Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers GAP

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT MARCELLIN

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
