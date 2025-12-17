Infos transport en commun : L.T40, T50, T62, T64, T65, T75, T90, T91 : perturbations à prévoir dès 17h
Perturbation
Ce mercredi 17 décembre à partir de 17h, en raison d'une manifestation, des perturbations sont à prévoir sur les lignes T40, T50, T62, T64, T65, T75, T90 et T91.
Merci de votre compréhension.
Ligne(s) concernée(s)
-
T65 LANS EN VERCORS-ST NIZIER-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers LANS EN VERCORS / VILLARD DE LANS
-
T64 CORRENCON EN VERCORS-GRENOBLE via ENGINS Cars Régionvers GRENOBLE
vers CORRENCON EN VERCORS / VILLARD DE LANS
-
T90 CORPS-LA MURE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers CORPS / LAFFREY / MURE (LA) / SALETTE FALLAVAUX (LA)
-
T75 BOURG D'OISANS-VIZILLE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE / VIZILLE
vers BOURG D'OISANS (LE)
-
T91 GRENOBLE-GAP Cars Régionvers GRENOBLE
vers GAP
-
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT MARCELLIN
-
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
-
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT