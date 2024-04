Jusqu'au 08/04/2024 - Cars Région

Ce lundi 8 avril, en raison d'une manifestation à Grenoble et de la coupure du Pont d'Oxford, les cars des lignes T40, T50, T51, T60, T62, X01, X02 et X08 ne desservent pas les arrêts "Oxford", "Marie-Louise Paris CEA" et "Durand Savoyat".

Aussi des retards indéterminés sont à prévoir.

Merci de votre compréhension