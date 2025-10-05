itinisère

Infos transport en commun : L.T40, T50 et T62 : arrêts non desservis dimanche 5 octobre

Perturbation

Jusqu'au 05/10/2025 - Cars Région

Dimanche 5 octobre 2025

En raison de l’organisation de la manifestation sportive l’Ekiden sur la commune de Grenoble, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région. 

Les arrêts « Durand Savoyat », « Marie-Louise Paris CEA », et « Oxford » à Grenoble ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble et « San Marino Barrage » à Saint-Egrève.

 

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • OXFORD GRENOBLE
    • MARIE-LOUISE PARIS - CEA GRENOBLE
    • DURAND SAVOYAT GRENOBLE
    vers SAINT MARCELLIN
    • DURAND SAVOYAT GRENOBLE
    • MARIE-LOUISE PARIS - CEA GRENOBLE
    • OXFORD GRENOBLE

  • Car T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • OXFORD GRENOBLE
    • MARIE-LOUISE PARIS - CEA GRENOBLE
    • DURAND SAVOYAT GRENOBLE
    vers BEAUREPAIRE / SAINT SIMEON DE BRESSIEUX
    • DURAND SAVOYAT GRENOBLE
    • MARIE-LOUISE PARIS - CEA GRENOBLE
    • OXFORD GRENOBLE

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    • OXFORD GRENOBLE
    • MARIE-LOUISE PARIS - CEA GRENOBLE
    • DURAND SAVOYAT GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
    • DURAND SAVOYAT GRENOBLE
    • MARIE-LOUISE PARIS - CEA GRENOBLE
    • OXFORD GRENOBLE
