Infos transport en commun : L.T40, T50 et T62 : arrêts non desservis dimanche 5 octobre
Perturbation
Dimanche 5 octobre 2025
En raison de l’organisation de la manifestation sportive l’Ekiden sur la commune de Grenoble, plusieurs rues seront fermées à la circulation, entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
Les arrêts « Durand Savoyat », « Marie-Louise Paris CEA », et « Oxford » à Grenoble ne seront pas desservis et seront reportés aux arrêts « Gare Routière » à Grenoble et « San Marino Barrage » à Saint-Egrève.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T62 ST MARCELLIN-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
T50 BEAUREPAIRE-MOIRANS-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE