itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 29/11/2021

Infos transport en commun : L.T40, T41, T44 : retards

Perturbation

Jusqu'au 29/11/2021 - Cars Région

Ce lundi 29 novembre, en raison de la neige, les lignes T40, T41, T44 enregistrent des retards indéterminés.

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Région

    vers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
    vers SAINT LAURENT DU PONT / VOIRON

  • Car T44 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
    vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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