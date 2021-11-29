Infos transport en commun : L.T40, T41, T44 : retards
Perturbation
Ce lundi 29 novembre, en raison de la neige, les lignes T40, T41, T44 enregistrent des retards indéterminés.
Ligne(s) concernée(s)
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T41 VOIRON-CHAMBERY Cars Régionvers CHAMBERY / ECHELLES (LES) / SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS / SAINT LAURENT DU PONT
vers SAINT LAURENT DU PONT / VOIRON
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T44 ST PIERRE D'ENTREMONT-ST LAURENT DU PONT Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / SAINT PIERRE D'ENTREMONT / ST PIERRE D'ENTREMONT (73)
vers SAINT PIERRE D'ENTREMONT
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T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers ENTRE DEUX GUIERS / GRENOBLE / SURE EN CHARTREUSE (LA)
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE