Jusqu'au 30/11/2025 - Cars Région

En raison de l'organisation du Marché de Noel sur la commune de Voreppe des retards sont à prévoir.

Dans le sens Saint Pierre de Chartreuse --> Grenoble déviation par la rue plein soleil et Rue Nardan.

Dans le sens Grenoble --> Saint Pierre de Chartreuse

Dévaition par la rue Lacordière , Rue Nadan - RD1075, RD520e

Merci de votre compréhension