Infos transport en commun : L.T40 : retards du 28 au 30 novembre
Perturbation
En raison de l'organisation du Marché de Noel sur la commune de Voreppe des retards sont à prévoir.
Dans le sens Saint Pierre de Chartreuse --> Grenoble déviation par la rue plein soleil et Rue Nardan.
Dans le sens Grenoble --> Saint Pierre de Chartreuse
Dévaition par la rue Lacordière , Rue Nadan - RD1075, RD520e
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT