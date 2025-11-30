itinisère

Infos transport en commun : L.T40 : retards du 28 au 30 novembre

Perturbation

Jusqu'au 30/11/2025 - Cars Région

En raison de l'organisation du Marché de Noel sur la commune de Voreppe des retards sont à prévoir.
Dans le sens Saint Pierre de Chartreuse --> Grenoble déviation par la rue plein soleil et  Rue Nardan.
Dans le sens Grenoble --> Saint Pierre de Chartreuse
Dévaition par  la rue Lacordière , Rue Nadan - RD1075, RD520e

Merci de votre compréhension

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE / SAINT PIERRE D'ENTREMONT
