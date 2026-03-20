itinisère

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Date d'impression : 20/03/2026

Infos transport en commun : L.T40: retards

Perturbation

Jusqu'au 20/03/2026 - Cars Région

Ce vendredi 20 mars, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T40 partant à 16h50 de Grenoble en direction de St-Laurent-du-Pont enregistre un retard de 25 minutes, et le départ à 17h50 de St-Laurent-du-Pont en direction de Grenoble enregistre un retard d’environ 10 minutes.

Merci de votre compréhension

 

Ligne(s) concernée(s)

  • Car T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Région

    vers GRENOBLE
    vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE
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