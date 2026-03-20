Infos transport en commun : L.T40: retards
Perturbation
Ce vendredi 20 mars, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T40 partant à 16h50 de Grenoble en direction de St-Laurent-du-Pont enregistre un retard de 25 minutes, et le départ à 17h50 de St-Laurent-du-Pont en direction de Grenoble enregistre un retard d’environ 10 minutes.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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T40 ST PIERRE DE CHARTREUSE-GRENOBLE Cars Régionvers GRENOBLE
vers SAINT LAURENT DU PONT / SAINT PIERRE DE CHARTREUSE