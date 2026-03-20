Jusqu'au 20/03/2026 - Cars Région

Ce vendredi 20 mars, en raison d’une circulation difficile, le car de la ligne T40 partant à 16h50 de Grenoble en direction de St-Laurent-du-Pont enregistre un retard de 25 minutes, et le départ à 17h50 de St-Laurent-du-Pont en direction de Grenoble enregistre un retard d’environ 10 minutes.

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